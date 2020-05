Bersenbrück. In Sachen Stadtentwicklung setzt Bersenbrück auf Naturnähe und Nachhaltigkeit. Der Rat der Stadt hat daher beschlossen, dem Bündnis „Kommunen für Biologische Vielfalt“ beizutreten. Ein Konzept für die Umsetzung erarbeitet die Stadt Bersenbrück derzeit zusammen mit der Biologischen Station Haseniederung am Alfsee.

