Mediziner in Ankum und Quakenbrück bieten Videosprechstunden an

Eine kontaktlose Sprechstunde mit der Ankumer Allgemeinmedizinerin Dr. Mechthild Wortmann. In der Corona-Pandemie lässt sich so bei bestimmten Beschwerden gut aus der heimischen Küche heraus ein Arzt-Patienten-Gespräch führen.

Cristina Schwietert

Ankum/Quakenbrück . Um vor allem Patienten aus Risikogruppen in Zeiten von Corona den Gang in die Arztpraxis zu ersparen, bieten Psychotherapeuten und Allgemeinmediziner vermehrt Videosprechstunden an. Zwei Beispiele aus Ankum und Quakenbrück.