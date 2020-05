Was sich Bersenbrücks Eltern für den Spielplatz am Heinrichsee wünschen CC-Editor öffnen

Natürliche Materialien und ein vielseitiges Konzept: Entwurf der Kinderland Emsland Spielgeräte für den Spielplatz am Heinrichsee.

Kinderland Emsland Spielgeräte

Bersenbrück. Wer darf den neuen Spielplatz am Bersenbrücker Heinrichsee bauen? Das Rennen unter drei Bewerbern könnte am Montag, 11. Mai, in die entscheidende Runde gehen. Bersenbrücker Eltern haben einen klaren Favoriten.