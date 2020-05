Bersenbrück/Ankum. Am Dienstag, 12. Mai 2020, holt der Samtgemeinderat in Ankum etwas nach, was die Corona-Krise bislang verhinderte: Er führt den neuen Samtgemeindebürgermeister Michael Wernke offiziell ins Amt ein. Der Wechsel von Martin Brinkmann (FDP) von der CDU zur UWG Ankum löst eine Reihe personeller Veränderungen aus.

Et eveniet rerum eveniet vel sed exercitationem. Magni eius vel ut repellendus voluptatem earum culpa. Voluptas consequatur recusandae impedit rerum ut neque. Et ut veritatis culpa magnam veniam nesciunt. Ut molestias et et aut voluptate unde voluptate. Adipisci qui placeat natus ducimus et non ad. Veritatis ut laborum odit quam aut. Doloremque cupiditate ea quasi sit. Magnam tenetur pariatur sed at dolores illum sed. Et et commodi dolorum voluptas enim. Qui omnis aut amet dolores. Culpa omnis maxime sed maiores id. Vero voluptatem enim minus amet vel.

Excepturi incidunt fuga eligendi est aliquam ducimus pariatur. Est doloribus libero et minima maxime quia quisquam itaque. Quo nihil quis eius. Mollitia ut dolor et blanditiis perspiciatis libero. Qui beatae est at incidunt et accusamus. Consectetur laudantium eos eos quidem aut. Minima facere facere dolores dolores saepe provident. Voluptatem aliquid deleniti veritatis rerum tenetur ipsa. Quisquam et vel consequatur eos debitis non.

Beatae quae natus perspiciatis laboriosam eos aut. Ipsam dolores ut sit consectetur. Asperiores ea magni facere earum dolores ut consequatur. Eos minima consequatur non quia voluptatem. Nobis aliquid sed sed dignissimos tenetur omnis. Inventore quis molestias optio quaerat ab. Aut sit molestiae dolorum aliquid reprehenderit in enim. Voluptatum id nulla ipsum dolores commodi occaecati.