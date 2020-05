Osterliturgie im Streaming: Pfarrer Michael Franke.

Martin Schmitz

Ankum. Am Sonntag plant die katholische Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp ihren zweiten Auto-Gottesdienst, nächste Woche sollen die Gläubigen im Bistum Osnabrück unter Auflagen sich auch wieder in den Kirchen versammeln dürfen. Die Corona-Krise beschleunigt einen Prozess, der bereits begonnen hat, sagt Pfarrer Michael Franke. Es ginge darum, "eine Kirche zu entwickeln, die Menschen miteinander in Verbindung bringt."