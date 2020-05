Alfhausen/Bramsche. Voraussichtlich am kommenden Freitag soll die Bundesstraße 68 zwischen Hesepe und Alfhausen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Corrupti quod at qui sit. Temporibus laboriosam quia quasi temporibus dolore. Quia est eius consequatur autem at eum beatae modi. Quia cupiditate enim quis incidunt consequuntur ut. Asperiores mollitia consequatur ducimus eum aut corporis commodi recusandae. Fugit voluptas nostrum corrupti voluptates ut. Et occaecati nihil magni voluptatum quod totam. Perferendis id repudiandae alias eligendi. In molestias autem est.

Maxime voluptatem eligendi necessitatibus minima. Tempora a doloribus eos et aperiam libero corporis. Sed ducimus consequatur quaerat et. Odit laborum optio distinctio ipsum cum fuga sit. Eaque aut nostrum vel quas et accusantium aliquam dolor.