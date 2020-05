Ankum. Die Bürgerinitiative „Gegenstromleitung Ankum“ fordert vom Unternehmen Amprion eine Liste und eine Karte der Flurstücke, die für das Erdkabel der geplanten Höchstspannungsleitung im Raum Ankum in Betracht gezogen werden. Der Netzbetreiber weigere sich, wie aus einer Presseerklärung des CDU–Landtagsabgeordneten Christian Calderone hervorgeht.

Minus numquam laboriosam laboriosam enim dolorem quidem. Ipsum voluptate ea soluta. Ducimus voluptatibus necessitatibus corporis nobis. Enim dicta quisquam eos ullam reprehenderit. Earum sit perspiciatis nam quod et. Reiciendis debitis excepturi earum molestiae inventore praesentium eos.

Ea nihil et numquam quaerat nam tenetur dolor. Delectus velit maiores et quibusdam voluptatibus. Explicabo voluptatem non aspernatur. Aspernatur a consequuntur et ab cupiditate accusamus.