Bersenbrück. Unter dem Motto „Kids verschönern den Alltag“ haben die Kinder und Enkelkinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St.-Josef-Stiftes fröhliche Bilder gemalt und Bastelarbeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner angefertigt. Die freuen sich über die bunte Unterstützung in den trüben Corona-Zeiten.

