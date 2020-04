Die Situation vor dem Eiscafe zu Füßen des Artländer Doms in Ankum behalten Polizei und Ordnungsamt im Auge. Foto: Burkhard Dräger

Bersenbrück. Die Menschen in der Samtgemeinde Bersenbrück halten sich an die Corona-Regeln, findet Michel Wernke. Aber sie sehnen sich nach Lockerungen, gerade zum Osterfest. Deshalb appelliert der Samtgemeindebürgermeister an alle , gelassen zu bleiben, durchzuhalten: „Wir sind noch nicht über den Berg. Aber wir schaffen das.“