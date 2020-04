Rieste/Bersenbrück. Die Hauptuntersuchung an landwirtschaftlichen Fahrzeugen nimmt die TÜV-Station Bersenbrück regelmäßig bei Kotte Landtechnik in Rieste ab - für die Mitarbeiter eine abwechslungsreiche Aufgabe, die auch in Corona-Zeiten angeboten wird.

Die beiden TÜV-Mitarbeiter Mathias Kotte und Hartmut Landwehr sind regelmäßig bei Kotte Landtechnik in Rieste anzutreffen, um die verschiedenen Fahrzeuge im Rahmen der Hauptuntersuchung (HU) abzunehmen. „Es macht sehr viel Spaß, an diesen unterschiedlichen Fahrzeugen zu arbeiten. Vom Rasenmähtrecker bis zum Mähdrescher ist alles dabei. Die einzige Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug eine Zulassung benötigt“, wird der Namensvetter und amtlich anerkannte Prüfer Mathias Kotte in einer Pressemitteilung von TÜV Nord zitiert. Jeden zweiten Freitag im Monat sowie auf Abruf ist demnach einer der beiden TÜV-Experten in Rieste vor Ort.

Während sich Kotte vornehmlich auf Schlepper-Abnahmen und land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen spezialisiert hat, ist Landwehr für Sonderabnahmen wie beispielsweise Güllewagen verantwortlich. Die Zusammenarbeit zwischen TÜV Nord und Kotte Landtechnik in Rieste besteht schon seit vielen Jahren. Seit 2002 wird sie für einen umfangreichen, regelmäßigen Service intensiviert. „Ein besonderes Highlight bei der Arbeit sind die Oldtimer. Sie haben teilweise nur etwa 15 PS und ermöglichen einen Blick in die Vergangenheit. In der Regel sind sie nur noch auf Ausstellungen oder Ähnlichem unterwegs“, berichtet Mathias Kotte der Mitteilung zufolge.



Für die Landmaschinenbesitzer und Kunden hat die TÜV-Station in Bersenbrück noch einen wertvollen Tipp: „Um den Ablauf der HU zu vereinfachen und zu beschleunigen, empfehlen wir, vorher Kontakt zu Kotte Landtechnik aufzunehmen, sodass der bevorstehende Termin besprochen und geplant werden kann. Bestenfalls kann so das zu untersuchende Fahrzeug bereits Tage vorher beim Riester Landmaschinenhandel abgegeben werden, damit die Zuständigen vor Ort die Hauptuntersuchung vorbereiten können“, rät Mathias Kotte. Auf diese Weise könne die HU reibungslos durchgeführt werden. Und noch ein Pluspunkt: Während der Prüfung sind stets ein Meister sowie ein Geselle vor Ort. Sie können kleine Mängel wie defekte Glühbirnen sofort beheben.