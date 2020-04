Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher in Bersenbrück fest CC-Editor öffnen

Die Streife war schneller: In Bersenbrück nahm die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen mutmaßlichen Einbrcher fest. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Bersenbrück. Eine Alarmanlage, ein aufmerksamer Zeuge, fixe Polizisten: In Bersenbrück scheiterte in der Nacht zu Sonntag ein Einbruch in einen Elektronikmarkt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, teilt die Polizei mit.