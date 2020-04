Ankum. Martin Brinkmann (FDP) hat die Gruppe mit der CDU im Bersenbrücker Samtgemeinderat verlassen und sich der Fraktion der UWG Ankum angeschlossen. Rechnerisch hat die CDU damit ihre jüngst in der Bürgermeisterwahl gewonnene Mehrheit verloren. Sie setzt aber darauf, dass Michael Wernke die Blöcke auflösen und seine Mehrheiten finden kann.

