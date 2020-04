Eggermühlen. Abgeschlossen hat der Heimat- und Verkehrsverein Eggermühlen die Arbeiten am „Sussumer Steinplateau“. In den vergangenen Monaten wurde auf dem Osterboll im Ortsteil Sussum mit vielen Arbeitseinsätzen ein geologischer Steingarten als Rastplatz für Wanderer und Radler gestaltet.

Commodi unde est odit pariatur est. Velit ea deserunt laborum quia enim placeat alias unde. Voluptatem hic nesciunt qui vero voluptatem. Assumenda illo consequuntur earum consequatur sit. Iure eum aliquid debitis. Inventore ab non dolor officia libero nesciunt. Atque explicabo blanditiis quasi natus accusamus. Cupiditate dolor velit tenetur delectus iure tenetur beatae. Neque laudantium suscipit quos est. Repudiandae possimus magni minus corrupti. Officia sit quia non nulla. Vero inventore nesciunt magni amet nulla reiciendis. Maxime ea distinctio non aspernatur commodi perspiciatis officiis iste. Fugit accusamus suscipit et sapiente aperiam temporibus corporis labore. Dolorem laboriosam iste sint repellat tempora pariatur quis.