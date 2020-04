Bersenbrück . In seiner Jahreshauptversammlung hatte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Altkreis Bersenbrück auf die Konkurrenz beim Mittagstisch unter anderem durch Dorfgemeinschaftshäuser hingewiesen. Auf diesen Vorwurf reagiert jetzt die Samtgemeinde Bersenbrück. Derzeit sind sämtliche Bürger- und Dorftreffs wegen des Coronavirus allerdings geschlossen.

Die Samtgemeinde Bersenbrück legt Wert auf die Information, dass sie mit dem Angebot eines Mittagstisches, wie er in den Bürger- und Dorftreffs in Bersenbrück, Eggermühlen, Gehrde und Rieste angeboten wird, nicht in Konkurrenz zu etablierten Gastronomiebetrieben in den Gemeinden trete. Neben dem gemeinsamen Essen stehe hier vor allem die vorherige Zubereitung in der Gruppe als wichtiger sozialer Aspekt im Vordergrund. Eine Konkurrenz zu etablierten Gastronomiebetrieben in den Gemeinden sei das natürlich nicht, heißt es in einer Pressemitteilung.

In einem Bericht über die Jahreshauptversammlung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Altkreis Bersenbrück im Bersenbrücker Kreisblatt vom 18. März wird der Dehoga-Bezirksvorsitzende Wolfgang Hackmann zitiert. Er hatte darauf hingewiesen, dass „Dorfgemeinschafts- und Heimathäuser in Konkurrenz zu den Gaststätten getreten seien.“ Hackmann habe auch noch weitere Gründe für den Einbruch im Gastronomie-Gewerbe angeführte, heißt es in dem Schreiben der Samtgemeinde weiter, wie den Wegfall der Tradition des Mittagstisches und die Außer-Haus-Lieferungen privater Einrichtungen sowie die zunehmend schwierigere Suche nach Pächtern und Nachfolgern.

Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität im Alter

Gabriele Linster, Seniorenbeauftragte der Samtgemeinde Bersenbrück und Koordinatorin der Dorf- und Bürgertreffs, äußert sich in der Mitteilung der Samtgemeinde wie folgt: „Bevor in den Dorf- und Bürgertreffs die Mittagstisch-Angebote offeriert wurden, haben wir mit den jeweiligen Bürgermeistern und den Gastronomen vor Ort gesprochen." Mit dieser offenen Kommunikation habe man Missverständnissen und möglichem Konkurrenzempfinden vorbeugen können, zumal es in den meisten ländlichen Gastronomiebetrieben traditionell ohnehin keinen Mittagstisch gebe. Die Angebote in den Bürger- und Dorftreffs „sollen im Sinne einer umfassenden Gemeinwesenarbeit vor allem auch Menschen erreichen, die trotz geringer finanzieller Mittel so gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können", schreibt die Samtgemeinde weiter.

In den Dorftreffs in Eggermühlen, Gehrde und Rieste sowie im Bürgertreff in Bersenbrück werden je einmal pro Woche ein Mittagstisch angeboten. Derzeit sind sämtliche Bürger- und Dorftreffs wegen des Coronavirus allerdings geschlossen.

Abschließend zitiert die Samtgemeinde die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, von der es heißt: „Mittagstische sind wichtige Bestandteile der sozialen Infrastruktur und stellen im Sinne der Daseinsfürsorge für ältere Menschen einen sinnvollen Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität im Alter dar." Eine Konkurrenz zur hiesigen Gastronomie seien die Dorf- und Bürgertreffs nicht und wollten es auch nicht sein, sind sich Seniorenbeauftragte und Bürgermeister einig.