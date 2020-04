Sven Büsing, Leiter der Arbeitsagentur in Bersenbrück. Foto: Archiv/Martin Schmitz

Bersenbrück. Hinter den verschlossenen Türen der Agentur für Arbeit in Bersenbrück wird intensiv gearbeitet. Auch in den Zeiten der Corona-Krise will die Agentur „für ihre Kunden da sein“, sagt Geschäftsstellenleiter Sven Büsing im Interview. Intern wird umgestellt, um eine Flut von Anträgen auf Kurzarbeitergeld so rasch wie möglich zu bearbeiten.