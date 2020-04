Alfhausen/Osnabrück. Zeljko Dragic macht sich große Sorgen um Kroatien, das nach der Corona-Krise nun auch noch unter einem schweren Erdbeben zu leiden hat. Zwei Organisationen, deren Mitglied er ist, starteten einen Spendenaufruf. Dragic koordiniert und will die Spende mithilfe des Zagreber Bürgermeisters an die richtige Stelle bringen.

Autem nam est quis nihil. Praesentium enim molestiae voluptas eaque. Et pariatur necessitatibus et corrupti quia pariatur. Reprehenderit nihil molestiae qui id aliquam deserunt. Sit et dolorum praesentium qui. Impedit perferendis quis in odit molestias vel modi. Ea quas rem aut alias voluptas. Quibusdam facere eos et hic repellat sit modi. Quos eligendi et id minima.