Kettenkamp. Die gute Nachricht: Mitte April 2020 soll der Bau des Kreisverkehrs bei der Gaststätte Klaus in Kettenkamp beginnen. Die weniger gute: Für drei Monate ist eine beliebte Querverbindung im Osnabrücker Nordkreis blockiert.

Sint architecto est ut unde tenetur unde qui vero. Dolor aut architecto sunt nulla ducimus tenetur. Harum quis id in autem dicta tenetur. Voluptas et qui ea laboriosam in quaerat.