Bersenbrück. Bei der Mitgliederversammlung der CDU-Senioren-Union, Ortsverband Bersenbrück-Gehrde, die noch vor den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stattfand, standen der Rückblick durch den Vorsitzenden Franz Buitmann sowie die Vorstandswahlen im Mittelpunkt. Als Gastredner sprach Samtgemeindebürgermeister Michael Wernke.

