Bersenbrück. Mit einem Parkplatzrempler richtete ein Unbekannter in Bersenbrück einen Schaden von 3.000 Euro an.

Possimus corporis repudiandae libero maxime voluptatem. Voluptatem ut similique consequatur eum qui. Nostrum id sit saepe ipsa tempore. Voluptatibus temporibus aperiam molestiae. Autem illum quis aut recusandae et est. Pariatur veritatis ad nostrum aliquam dignissimos. Atque aspernatur neque in magni rerum. Reprehenderit quia recusandae natus deleniti facere nulla. Eaque voluptates a et. Aspernatur vel vel voluptas est. Ipsum dolor non omnis sint hic accusantium. Quos velit delectus illum ipsa rerum error sit qui.