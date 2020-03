Dr. Franz Többe und sein Praxisteam mit Stephanie Lucas (von links), Barbara Wübben, Irina Gopfauf und seiner Frau Elisabeth in der Praxis. Das Foto entstand kurz vor der Verschärfung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Foto: Burkhard Dräger

Ankum. Trotz intensiver Suche hat Dr. Franz Többe keinen Nachfolger für seine Praxis in Ankum gefunden. Nach mehr als 33 Jahren verabschiedet er sich am 31. März 2020 von seinen Patienten. Die Kooperation mit dem Palliativteam und die hausärztliche Versorgung seiner Patienten in den beiden Ankumer Alten- und Pflegeheimen will der Mediziner aber bis auf Weiteres fortführen.