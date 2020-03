Kettenkamp/Eggermühlen. Noch vor der Verschärfung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatte die Chorgemeinschaft Eggermühlen-Kettenkamp zur Generalversammlung eingeladen. Im kommenden Jahr feiert der Kirchenchor Kettenkamp, der 2014 mit dem Kirchenchor Eggermühlen fusionierte, sein 100-jähriges Bestehen.

Iusto quia iure autem facilis. Atque omnis adipisci minima est illo id enim.

Sed enim velit dolores amet. Et alias eius qui error voluptatem. Repudiandae quisquam aut ut beatae laudantium repellendus non nemo. Ea deserunt aut atque enim.

Vel a minus placeat voluptatum alias culpa quia. Error suscipit iste nobis et alias iure inventore dolorum. Sapiente laborum et accusamus qui incidunt laboriosam. Explicabo assumenda aliquid iure vitae non odio cum. Sed sint magnam et maxime. Ab dolore corporis odio eius architecto aut. Sunt cupiditate consequatur molestiae a ab. Perspiciatis placeat explicabo nihil sed veniam et. Earum veniam at sunt harum ratione nesciunt.