Bauarbeiten in der Bramscher Straße in Bersenbrück CC-Editor öffnen

Anfang April soll dieser Pflasterstreifen auf der Bramscher Straße in Bersenbrück erneuert werden. Die Bauarbeiten erfolgen in drei Teilabschnitten, damit die Innnenstadt soweit wie möglich zugänglich bleibt. Foto: Mirko Nordmann

Bersenbrück. In der zweiten Aprilwoche sollen die geplanten Bauarbeiten in der Bramscher Straße in Bersenbrück beginnen. Damit die Innenstadt besser zugänglich bleibt, sollen die Arbeiten in drei Abschnitten stattfinden.