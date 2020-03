Wie bei einer Klassenarbeit: Die Mitglieder des Samtgemeinderates in Corona-Sitzordung in der von-Ravensberg-Schule. Foto: Martin Schmitz

Bersenbrück. Sie wirkte gespenstisch, diese Sitzung in der Aula der von-Ravensberg-Schule. Doch in nicht viel mehr als 15 Minuten hatte der Samtgemeinderat Beschlüsse gefasst, die es der Verwaltung möglich machen, in den nächsten Wochen weiter ihren Aufgaben nachzugehen.