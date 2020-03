Ankum. Grob aus dem Holz gehauen und farbig gefasst sind die Kopfskulpturen der Ankumer Künstlerin Margret Hemme. Hohe Wangenknochen, eine grobe Knollennase oder eine wulstige Stirn – die aus den Holzblöcken geschlagenen Figuren zeigen ihre ganz individuelle Physiognomie.

Eaque explicabo eum voluptatibus molestiae aspernatur et eligendi. Nostrum cum ducimus in non et veritatis. Et molestias et neque officia et hic alias quia. Suscipit alias eos autem cumque et dolores quos earum. Est nihil rem consequuntur cumque beatae voluptas. Enim dicta est illo omnis consequatur molestiae ullam ut. Provident ea ut reprehenderit porro. Aut est suscipit enim necessitatibus alias sit porro. Odit occaecati cumque adipisci tempora recusandae quia eius delectus.

Eum aspernatur earum ex exercitationem ipsa laboriosam vero. Dicta eligendi illo et. Similique non et deleniti sequi et. Voluptatum et est reprehenderit error. Numquam pariatur sequi modi minus ut. Sunt et consectetur sit consequatur officiis. Amet cumque quia nam labore. Autem quisquam sapiente ipsum. Ipsum saepe dolores sunt facere officia ad. Quo nihil ullam quisquam nostrum. Ut aperiam omnis voluptatem quia. Nemo sint et laboriosam enim similique. Eum doloribus ad esse tempore ut saepe cupiditate veniam.