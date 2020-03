Seinen Schreibtisch im Rathaus hat er aufgeräumt. Horst Baier verlässt die Samtgemeinde Bersenbrück. Foto: Stephan Schute

Bersenbrück. Für Horst Baier waren seine acht Bürgermeisterjahre in der Samtgemeinde Bersenbrück eine Erfahrung, die er nicht missen möchte. Ein Vorstoß auf unbekanntes Gebiet in zweierlei Hinsicht: Der Verwaltungsmann wechselt in die Politik. Und nach einer Karriere in Großstädten und ihren Kommunalbetrieben wird eine Landgemeinde sein Arbeitsfeld.