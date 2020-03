Der aktuelle Vorstand der SPD Alhausen: Unten von links:Edith Kormann (Beisitzerin) Susanne Strothmann-Breiwe (Schriftführerin), Mitte von links: Daniel Speller (Kassierer), Ewa Matecki (2.Vorsitzende),Oben bin links: Tim Hoffmeyer (Beisitzer) Siggi Hüls (Vorsitzender). Foto: SPD

Alfhausen. Am Freitag ist es genau 20 Jahre her, das sich in Alhausen ein SPD-Ortsverein bildete. Die Feier dieses Ereignisses mussten die Genossen vorerst verschieben.