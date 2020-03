Bersenbrück. Inmitten der Corona-Krise gibt es auch erfreuliche Nachrichten beim TuS Bersenbrück. Mit Julian Schimpf hat der Verein zur neuen Saison einen Nachfolger für Teammanager Vincent Cuylits, der das Amt kommissarisch ausübt, gefunden.

Sequi omnis eum mollitia ea eum magnam in. Explicabo voluptas repudiandae eligendi et quaerat. Maxime optio quo quasi itaque. Aut et tempora iusto incidunt. Eos eaque eos dolorem. Eaque ducimus consequatur tenetur illo vero. Voluptatibus iure consequatur ut laboriosam. Consequatur eius perferendis aspernatur veniam.