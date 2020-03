Altkreis Bersenbrück. Seit Donnerstag dürfen sich in Restaurants, Kneipen und Imbissbuden in der Region keine Gäste mehr aufhalten. Hotels und Vermieter von Ferienwohnungen ist es durch den jüngsten Erlass von Stadt und Landkreis Osnabrück untersagt, Touristen zu beherbergen. Nun trifft die Corona-Krise die Gastronomie- und Hotelbranche mit voller Wucht. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Gudrun Dückinghaus, 1. Vorsitzende des Kreisverbandes Bersenbrück des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Doch viele Restaurantbetreiber im Altkreis versuchen das Beste aus der existenzbedrohenden Lage zu machen.

