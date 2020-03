Željko Dragić bleibt der Rauswurf aus der Gruppe SPD/Bürgerliste Alfhausen in der Samtgemeinde Bersenbrück erspart. Foto: Dragić

Alfhausen/Bersenbrück. Wenn am Donnerstagabend der Bersenbrücker Samtgemeinderat in der Aula der von-Ravensberg-Schule zusammentritt, wird Zeljko Dragic in den Reihen der Gruppe SPD/Bürgerliste Alfhausen (BLA) Platz nehmen. Bei der Fraktionssitzung am Dienstag in Alfhausen kamen die Gruppenmitglieder überein, dass eine Basis für eine weitere Zusammenarbeit gegeben ist.