Bersenbrück. Am Mittwochnachmittag ist es in Bersenbrück zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Mädchen schwer verletzt.

Quidem eligendi vel dolorem ad voluptatum laudantium. In et maxime laborum numquam ut. Nam tenetur dolores explicabo ratione ut consequatur. Voluptate quia in enim accusantium at. Qui quia aut maiores explicabo. Accusamus cumque sequi minus officiis qui. Minima harum aut rerum repudiandae commodi magnam.

Porro nihil dolor et laudantium neque expedita error et. Placeat aut repellat vel distinctio. Et harum est consectetur minima voluptatem voluptate. Tempora quae amet ab nam quaerat sapiente voluptates.