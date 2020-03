Biologische Station am Alfsee bietet Freiwilliges Ökologisches Jahr an CC-Editor öffnen

Die Biologische Station Haseniederung mit ihrem Leiter Jürgen Christiansen bietet jungen Leuten an, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der Einrichtung zu absolvieren. Foto: Ilona Ebenthal

Rieste/Alfhausen. Die Biologische Station Haseniederung am Alfsee in Alfhausen bietet ab August 2020 ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) an.