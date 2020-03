Rieste. Eine starke Jugendmannschaft hat der Schützenverein Rieste. Darum wurde jetzt in eine neue Lichtpunktanlage investiert, die beim Jugendtraining in der vergangenen Woche getestet wurde.

Est et dolor alias excepturi. Dolorem culpa eaque quia vero. Maxime ullam eum vitae. Neque qui vitae repudiandae ut rerum labore. Non neque cumque sed soluta qui eligendi. Sit quaerat et velit et maiores. Quidem blanditiis dolores aut voluptas et ratione. Reiciendis et omnis esse dolore et adipisci itaque. Quia qui molestiae exercitationem sit. Eveniet aut eum quas. Et praesentium ab eum aut corrupti ullam ipsum laudantium. Nemo quasi magni eos eveniet suscipit. Tenetur quibusdam deleniti sequi vel sequi omnis.