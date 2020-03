Rege Beteiligung an Müllsammelaktion in Bersenbrück CC-Editor öffnen

Auch Mitglieder des Heimatvereins beteiligten sich ander Müllsammelaktion am Samstag in Bersenbrück. Foto: Heimatverein

Bersenbrück. Der Heimatverein Bersenbrück war überrascht: Trotz aller Warnungen vor einer Corona-Epidemie sei die Teilnahme an seiner Müllsammelaktion am Samstag in Bersenbrück rege gewesen, teilt der Verein mit.