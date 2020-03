Bier, Burger und Anzüge im Modehaus Kamlage in Eggermühlen CC-Editor öffnen

Gestärkt mit Bier und Burgern darf die Männerwelt die Modepräsentation bei Kamlage in Eggermühlen genießen. Foto: Anita Lennartz

Eggermühlen. Zum Männerabend mit Bier und Burger lädt das Modehaus Kamlage am 26. März. Anders als im letzen Jahr sollen diesmal aber wirklich nur Männer in den Genuss der Modepräsentation an einer improvisierten Theke kommen.