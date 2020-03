Ankum. Biersommeliers und Grillmeister sollen den Ankumern das Dorffest am 13. und 14. Juni verschönern. Die Werbegemeinschaft erklärt Ankums Frühjahrskirmes zum „1. Ankumer Bier- und BBQ-Fest“.

Die Buchstaben „BBQ“ stehen im Amerikanischen als Kürzel für „Barbecue“, eigentlich eine Garmethode für Fleisch. Mittlerweile wird „BBQ“ laut Wikipedia auch im deutschen Sprachraum als Synonym für das Grillen verwendet.

Mit dem neuen Konzept möchte die Werbegemeinschaft Ankum an ihre Erfolge aus den Jahren 2016 und 2018 anknüpfen, teilt sie in einer Presseerklärung mit. Damals präsentierte sich das Dorffest als Kombination aus mittelalterlichem Spektakel in der Kirchburg und einer gastronomischen Meile vor dem Rathaus.

„Wir haben uns dazu entschlossen, die gastronomische Sparte beim Dorffest weiter auszubauen“, sagt dazu laut Pressemitteilung Till Lampe. Mit Thomas Krause, Hubertus Kuhlmann, Pascal Wernsing, Dirk Raming und Thomas Oeverhaus bildet er das Organisationsteam. Unterstützt wird es Lukas Menzinger vom See- und Sporthotel Ankum und Hobbybierbrauer Matthias Kemper.

„BBQ ist nicht nur ein Stück amerikanisches Lebensgefühl und Alltagskultur, sondern vor allem eine beliebte Art des geselligen Zusammenkommens. Zusammen mit dem Thema Bier passt das gut zu Ankum - und gut zum Dorffest“, so Lampe.

Die Vorbereitungen für das Fest am zweiten Juniwochenende laufen bereits. Bislang haben zehn Brauereien mit über 30 Bierspezialitäten ihre Zusage erteilt, dazu gibt es Biersommeliers, Stände mit BBQ-Street-Food, Koch- und Grillshows, Livemusik und vieles mehr. Das Fest findet in der gesamten Ortsmitte statt, vom Rathaus bis hinunter zu den Bögen vor der Kirche. Zum Ankumer Bier- und BBQ-Fest soll auch das Hotel Schmidt nach erfolgter Komplettsanierung wieder öffnen.