Anlageexperte aus Bersenbrück: Sind mitten in der Rezession

Das Coronavirus bringt Börse und Wirtschaft in Turbulenzen. Skulpturengruppe «Bär und Bulle» vor der Frankfurter Börse. Foto: Silas Stein/dpa

Bersenbrück. Das Coronavirus hat die Weltwirtschaft in eine Rezession gestürzt, sagt Tobias Kunkel von der Vermögensberatung IS & R mit Büros in Bersenbrück und Bayern. Wie lange sie brauche, um sich zu erholen, hänge vorm Verlauf der Epidemie ab.