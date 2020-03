Zum irischen Pub machten Shane Ó Fearghail & The Host das Ankum Heimathaus. Das gleiche Kunststück gelang ihnen zuvor in Alfhausen, Neuenkirchen und Bersenbrück. Foto: Hubert Meyer

Ankum. Vier Konzerte in vier Gemeinden an vier Tagen hintereinander absolvierten Shane Ó Fearghail & The Host, und das an jedem Abend vor einem begeisterten Publikum. Liebhaber irischer Musik kamen voll auf ihre Kosten.