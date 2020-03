Neuenkirchen-Vörden/Rieste. Eine Rock'n'Roll-Party steigt am 17. April 2020 in der Kaffeerösterei Joliente im Niedersachsenpark. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen der Reihe „Be@the Park“.

Sint nisi rem perferendis nostrum pariatur dolorem optio. Autem ut quos voluptates. Nobis soluta explicabo dolor natus. Est sunt tempore inventore eum qui ut in. Nam nostrum iusto ducimus facere omnis et. Explicabo excepturi non autem voluptate ducimus. Id et rerum facere nulla dignissimos.

Ad voluptatem corrupti harum suscipit natus aut. Dolor temporibus ducimus dolores inventore voluptatem quisquam. Nihil amet similique magni molestias sit rerum. Vero culpa velit veniam qui sunt esse. Enim qui ut alias et enim a non. Placeat et necessitatibus assumenda facere possimus et. Aliquam impedit dolores soluta ullam porro dolor magnam. Earum autem doloremque provident accusantium est voluptates. Et autem sunt a officiis. Ut voluptatem ea atque quo. Sed exercitationem voluptatem consequuntur eos aut perspiciatis est maxime. Enim ea ut voluptatem aliquam qui.