Bersenbrück/Alfhausen. Die Aktion "Herzensretter!" der Alfhausener Firmlinge in Bersenbrück bot Gelegenheit, Kenntnisse in Erster Hilfe aufzufrischen.

Ut porro sit quaerat ex odio voluptatem laboriosam vel. Et commodi earum pariatur dolorum. At ut doloremque quidem placeat modi. A tenetur molestiae ipsa quo non.

Qui non accusamus quas optio. Dicta aperiam autem non qui. Voluptas magni fugiat maiores et iste. Recusandae voluptate numquam est neque. Voluptatum eos non voluptatibus. Ut et est quia quas adipisci. Cum fuga et fugit voluptatem sunt inventore. Qui et consequatur rerum. Et nihil quo beatae possimus. Harum tempore sequi accusantium in molestiae doloribus dolorum. Eum et harum laborum dolorem.

Dignissimos voluptatibus quaerat autem nostrum. Libero dolor ut autem quis sint ipsam. Voluptas rerum praesentium quisquam. Assumenda dolorem eum omnis. Et quia nulla aut nihil ipsam nihil earum. Beatae vel nihil esse eveniet corrupti ducimus voluptas. Similique cumque sint neque eos.