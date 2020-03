Herzstück des Naturschutz- und Bildungszentrums ist eine interaktive Ausstellung über den Alfsee. Mitarbeiter der Biologischen Station Haseniederung, die das Zentrum betreibt, bauen sie auf. Foto: NBZ

Rieste. Am Donnerstag wird da neuen Naturschutz- und Bildungszentrum am Alfsee (NBZ Alfsee) eingeweiht. Am Samstag stellt es sich mit einem bunten Programm vom 11 bis 17 Uhr vor.