Eggermühlen. Emanzipation im Schützenverein Basum-Sussum: In der Generalversammlung beschlossen die Mitglieder des Eggermühlener Vereins, dass beim Königsschießen der Kinder auch Mädchen die Königswürde ringen dürfen.

