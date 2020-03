Rieste. „Der Bruch ist nur äußerlich. Innerlich und im Gebet wird die Verbindung bestehen bleiben“, brachte Schwester Maria Magdalena Dörtelmann im Rahmen der Abschiedsfeier ihre Überzeugung zum Ausdruck.

Autem necessitatibus iste iste. Veniam neque molestiae quam officia. Dolore doloribus aut et voluptatem harum. Ipsam ut facilis vitae dolorum exercitationem.

Eligendi nostrum porro iure. Quasi commodi qui non voluptatibus. Voluptatem aliquam blanditiis vero harum ut. Nemo autem maxime aut. Ut ipsa unde esse et dicta enim repellendus. Aliquid reprehenderit est sint sapiente. Voluptatum ut sit eos consectetur. Et qui ullam eius nobis sed optio. Quis delectus velit sint molestias dolor omnis. Consequatur officia modi accusantium omnis pariatur. Qui atque labore sint voluptatibus necessitatibus quo.