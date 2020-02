Naturnahe Gärten haben eine große ökologische Bedeutung. Symbolfoto: Archiv/Angelika Hiztke

Alfhausen. Zu einer Pflanzen- und Saatgutbörse lädt die Biologische Station Haseniederung am Samstag, 28. März 2020, von 15 bis 18 Uhr in ihren Garten, Alfseestraße 291, in Alfhausen ein.