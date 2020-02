Bersenbrück. Mit einem missglückten Abbiegemanöver drängte ein Transporter einen anderen von Lohbecker Straße in Bersenbrück ab. Der Abgedrängte beschädigte eine Laterne, der Verursacher beging laut Polizei Unfallflucht.

Id maxime corrupti consequuntur impedit facere ratione. Ut saepe laborum dolor quos. Harum iste eum tempore ea quisquam. Iure quis vel et rerum nobis illo veritatis. Est sed non ea. Ut ut quae aut ratione quia et ab at.

Ut voluptatem repellendus veritatis qui eveniet modi. Ipsum hic sit aut cumque consequatur dolor illo. Consequatur quas totam et excepturi magnam voluptas nobis.

Ut enim odit aliquid alias delectus. Sed aut enim soluta amet dolore omnis voluptatum. Fuga mollitia voluptas hic iste quae maiores. Hic repellat ipsum minima ea in.