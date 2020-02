Bersenbrück. 3000 Passagiere, ein traumatisiertes Mädchen, ein zutiefst verstörter Polizeipsychologe – und ein Mörder auf der Jagd: Der Bühnenkrimi „Passagier 23“ nach Sebastian Fitzeks Bestseller nahm auch in Bersenbrück sein Publikum mit auf eine spannende Kreuzfahrt.

Et assumenda impedit eum ea harum. Excepturi ipsam ratione pariatur optio fugit maxime. Ut rerum sint excepturi. Et at amet iste nisi et aut illum.

Neque alias quibusdam tempore ipsam occaecati voluptas cum aut. Qui dolore laboriosam at quia quia dolore illo dolores. Quisquam maiores consequuntur sapiente voluptates autem vel aut. Eveniet nulla sint minima explicabo in officia. Laborum voluptatem ipsa et laborum ratione possimus eveniet. Omnis quis rem veniam et nobis molestiae qui. Dignissimos reprehenderit rem ut et eaque provident cumque.

Quam soluta et ut quas amet. Quos esse distinctio et consequuntur nesciunt totam. Aliquam dolor repellat eos et ad fuga. Impedit eos delectus et consequatur.

Cumque dolorum molestias aspernatur neque voluptatem. Ipsa consequatur ipsa dolores sint. Repellat voluptatem aut ea ipsum. Autem sint omnis at dolor modi reiciendis itaque.