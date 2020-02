Hier wird gearbeitet: Vor dem Hotel Schmidt in Ankum drängeln sich die Handwerker-Bullis. Foto: Thomas Oeverhaus

Ankum. Auf der Großbaustelle in der Ankumer Dorfmitte geht es rund. An die 100 Bauarbeiter, Monteure und Handwerker arbeiten am Relaunch des Hotels Schmidts und nebenan am Wohn- und Geschäftshaus, das das Modehaus Oevermann ersetzen soll.