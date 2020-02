Gabriele Klaphake hat ihre Naturheilparxis von Berge nach Ankum verlegt. Am kommenden Samstag stellt sie ab 11 Uhr an einem Tag der offenen Tür vor. Foto: Thomas Oeverhaus

Ankum. Gabriele Klaphake kennt sich in der Schulmedizin ebenso gut aus wie in der Naturheilkunde und verbindet beides. Ihre neue „Naturheilpraxis am Dom“ in Ankum stellt sie am Samstag mit einem Tag der offenen Tür vor.