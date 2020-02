Ankum . Ob gemusterte Baumwolle, Spitze, Fleece oder bedruckte Dekostoffe: Wer nach besonderen Textilien sucht, wird im Näh-Atelier von Tatjana Anischtschew schnell fündig. Für die gelernte Schneiderin sind Stoffe zum Wohlfühlen da, egal ob es um die eigene Kleidung oder Gardinen fürs Zuhause geht.

