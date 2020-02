Bersenbrück. Die Stichwahl in Bersenbrück ist entschieden: Michael Wernke (CDU) wird neuer Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück. Bei der Stichwahl holte er 51,71 Prozent (4.987 Stimmen). Klaus Menke, der von SPD, Grünen und Wählergemeinschaften unterstützt wird, holte 48,29 Prozent (4.658 Stimmen). 329 Stimmen gaben den Ausschlag bei einer Wahlbeteiligung von 40,9 Prozent.

