Nicht allein, sondern gemeinsam: Beim Frühstück in gemütlicher Runde hatten die Teilnehmer Gelegenheit sich auszutauschen. Foto: Miriam Heidemann

Ankum . „Ist da jemand, der mein Herz versteht?“, heißt es in einem bekannten Lied von Adel Tawil. Mit dem Song haben sich die Teilnehmer beim Frühstück auf den gemeinsamen Morgen im Haus Kirchburg in Ankum eingestimmt. Bereits zum dritten Mal organisierte der ambulante Malteser Hospizdienst St. Johannes das Kraft-Frühstück für Trauernde. Für die mehr als 20 Männer und Frauen bot dies Gelegenheit zum Austausch in gemütlicher Atmosphäre.